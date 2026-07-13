Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi - Son Dakika
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Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi

13.07.2026 08:48
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Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğaseverler, 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki buzlu Seyithan Gölü'nde yüzerek unutulmaz anlar yaşadı.

Balıkesir, İzmir ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden Hakkari'ye gelen 20 kişilik doğasever kafilesi, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yerinde görmenin keyfini çıkardı. Doğaseverler, Hakkari'nin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alan Sat Gölleri, Cilo Buzul Gölleri, Seyithan Gölü, Geverok Gölü, Terazin Gölü ve Karvan Gölü'nü görme fırsatı buldu.

BUZLA KAPLI GÖLE GİRDİLER

Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nda yer alan ve çevresi kar ve buzlarla kaplı olan Seyithan Gölü'ne giren doğaseverler, buzlarla kaplı suda yüzmenin heyecanını yaşadı. Eşsiz manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen kafile üyeleri, herkesi Hakkari'nin doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLABİLİR"

Bir dönem yaşanan olaylar nedeniyle ulaşılması zor olan bu bölgelerde artık özgürce gezmenin tadını çıkaran doğaseverler, tatil rotası olarak Hakkari'yi seçmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kentin gölleri, yaylaları, buzulları ve el değmemiş doğasıyla Türkiye'nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyleyen doğaseverler, bölgenin potansiyeline dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Hakkari, Turizm, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi - Son Dakika

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