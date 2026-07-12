Ederson'un söylediği şey Nathan Ake'yi saniyeler içerisinde ikna etmiş

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam ederken, yeni transferlerden Hollandalı futbolcu Nathan Ake, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

''BUNUN İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

Takım tarafından karşılanışı hakkında konuşan Ake, "Mutlu ve çok heyecanlıyım. İlk günlerim gayet iyi geçiyor. Burada herkes tarafından çok iyi karşılandım. Ailemi sordular ve İstanbul’daki yaşamdan bahsettiler. Hocamızla da bir konuşma gerçekleştirdim. O da bana mevcut durumumu sorup, planlarından bahsetti. Zaten ilerleyen zamanlarda daha da fazlasını konuşacağız. Umarım hep birlikte iyi bir sezon geçiririz ve bunun için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

''EDERSON İLE KONUŞTUM''

Fenerbahçe’nin kendisine önceden de ilgisi olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, "Transfer süreci çok çabuk gelişti. Buradan gelen teklif çok ilgimi çekti. Ederson ile hemen konuştum ve bana buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi atmosfer olduğundan ve taraftarlarımızın harika olduğundan belirtti. Bunu duymak da beni heyecanlandırdı. Sonrasında Manchester City ile olan transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu" şeklinde konuştu.

''TAMAMEN HAZIR OLURUM''

Fiziksel ve mental hazırlık sürecinde bahseden 31 yaşındaki futbolcu, "Son maçım sonrası 8 gün iznim oldu. O süreçte de rahatlamaya çalıştım. Uzun geçen sezonlardan sonra özellikle kafa olarak rahatlamanız gerekiyor. Birkaç idman sonra fiziksel olarak iyi duruma geleceğimi düşünüyorum. Hazır olmamın çok vakit alacağını düşünmüyorum çünkü belirtmiş olduğum gibi son maçımın üzerinden uzun bir süre geçmedi. Birkaç gün içinde ben de tamamen hazır olurum" ifadelerini kullandı.

''SAVUNMA HATTINDAKİ İLETİŞİM ÖNEMLİ''

Futbol görüşü hakkında konuşan ve tespitlerde bulunan denelim futbolcu şunları söyledi:

"Benim için kendim hakkımda konuşmak zor ama şunu söyleyebilirim ki her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunma oyuncusuyum. Tabii ki ilk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Ne zaman hamle yapıp ne zaman yapmamam gerektiğini öngörebilmek ve oyunu okumak benim güçlü yanlarım. Savunma hattında iletişim çok önemli. Savunmada saha içerisinde çok iyi ilişkinizin olması gerekiyor. Bu bütün oyuncular için geçerli ama özellikle savunma hattı için çok önemli. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iletişiminiz iyi oluyor. Bazen saha içerisinde iletişim kuracak vakit olmuyor ve dolayısıyla yanınızdaki oyuncunun nasıl oynadığını bilirseniz ona göre reaksiyon verirsiniz. Takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bu iletişim oynadıkça, zamanla artacak."

''BENİ İLK MAÇA HAZIRLIYORLAR''

Takım arkadaşlarının kendisini evlerindeki ilk maça hazırladığını aktaran Nathan Ake, "Bütün takım arkadaşlarım stadımızın doluluğundan ve taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyorlar. Ben de sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım. Bunu canlı olarak tecrübe etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sosyal medyadan özellikle transferim sonrası çok fazla 'Hoş geldin' mesajı aldım. Bu mesajları görmek beni evimde hissettirdi. O yüzden bunun için çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

''İLK AMACIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK''

Yeni sezonu büyük bir meydan okuma olarak gördüğünü dile getiren Ake, "Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olmadığını biliyorum ve aynı zamanda uzun zamandır Şampiyonlar Ligi’nde yokuz. İlk amacımız öncelikle Şampiyonlar Ligi’ne kalmak ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında 4 kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe içerisinde yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için savaşır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maç maç bakacağız. Öncelikle hedefimiz eleme maçları. Sonrasında da lige iyi başlangıç yapıp, devamını bu şekilde getiririz. Taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Arkamızda olmaya devam etsinler. Her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Umuyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.