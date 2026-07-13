Dugin'den dünyayı sarsacak çıkış: Graham'ın ölümü Trump'a gönderilen kara bir işaret - Son Dakika
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Dugin'den dünyayı sarsacak çıkış: Graham'ın ölümü Trump'a gönderilen kara bir işaret

Dugin\'den dünyayı sarsacak çıkış: Graham\'ın ölümü Trump\'a gönderilen kara bir işaret
13.07.2026 08:45
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Rus düşünür Alexander Dugin, Lindsey Graham'ın ani ölümünün "Trump'a gönderilen kara bir işaret" olabileceğini savundu. Dugin, "İran'dan şüpheleniyorum. En gerçekçi ihtimal bunun Mossad'ın işi olması ve Trump'ı İran'la tam ölçekli savaşı yeniden başlatmaya itmek istemeleri. Bu açıkça 'Sen sıradasın' anlamına geliyor. Lindsey Graham, Trump'ın gölgesi, onun karanlık benliğiydi." ifadelerini kullandı.

Rus düşünür Alexander Dugin, 71 yaşında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Graham'ın ani ölümünün ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir mesaj olabileceğini savunan Dugin, olayın arkasında İran'ın bulunmasından şüphe duyduğunu belirtti.

“EN GERÇEKÇİ İHTİMAL MOSSAD”

Dugin, Graham'ın ölümünün İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından planlanmış olabileceğini öne sürerek, bunun Trump'ı İran'la tam ölçekli bir savaşı yeniden başlatmaya yöneltme amacı taşıyabileceğini iddia etti.

Dugin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Lindsey Graham'ın ani ölümü, Trump'a gönderilen kara bir işaret olabilir. İran'dan şüpheleniyorum. En gerçekçi ihtimal, Trump'ı İran'la tam ölçekli savaşı yeniden başlatmaya itmek için bunun Mossad'ın işi olmasıdır.”

“BU, SEN SIRADASIN ANLAMINA GELİYOR”

Dugin, sözlerinin devamında Graham'ın Trump'a yakınlığına dikkati çekerek, “Bu açıkça ‘Sen sıradasın’ anlamına geliyor. Lindsey Graham, Trump'ın gölgesi, onun karanlık benliğiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Dugin'in sözleri dış basında, Graham'ın ölümü sonrasında ortaya atılan komplo ve suikast iddiaları kapsamında aktarıldı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Graham'ın ofisi başlangıçta senatörün kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Daha sonra yayımlanan bilgilerde ölüm nedeninin damar sertliğine bağlı kalp-damar hastalığının yol açtığı aort yırtılması olduğu belirtildi. Yetkililer, Graham'ın ölümünde dış müdahaleye ilişkin bir bulgu açıklamadı.

TRUMP'IN EN YAKIN İSİMLERİNDENDİ

2003 yılından bu yana ABD Senatosunda görev yapan Graham, Trump'ın en güçlü siyasi destekçileri arasında yer alıyordu. İsrail'e koşulsuz desteği, İran'a karşı sert açıklamaları ve Ukrayna'ya verdiği destekle tanınan Graham'ın ölümü, Washington'da geniş yankı uyandırdı.

Lindsey Graham, Donald Trump, Mossad, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Rusya Dugin'den dünyayı sarsacak çıkış: Graham'ın ölümü Trump'a gönderilen kara bir işaret - Son Dakika

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