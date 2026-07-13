Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde seyir halindeki bir otobüste yaşanan taciz olayı büyük tepki çekti. Bir erkek yolcu, genç bir kadının arkasında kendini tatmin ederek tacizde bulunmaya çalıştı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Sagar kentinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste ayakta yolculuk yapan bir erkek, önünde duran genç kadına yönelik cinsel taciz girişiminde bulundu.
Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin, genç kadının hemen arkasında durarak kendini tatmin ettiği görülüyor.
Görüntülerde şüphelinin bir süre uygunsuz hareketlerini sürdürdüğü, daha sonra otobüsteki hareketlilik üzerine bulunduğu yerden uzaklaştığı görülüyor.
Olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Yetkililer, görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede büyük tepkiye neden oldu.
Son Dakika › Hindistan › Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti - Son Dakika
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