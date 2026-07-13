Sıcaklar İngiltere'yi felakete sürükledi! İki ayda binlerce ölüm - Son Dakika
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Sıcaklar İngiltere'yi felakete sürükledi! İki ayda binlerce ölüm

Sıcaklar İngiltere\'yi felakete sürükledi! İki ayda binlerce ölüm
13.07.2026 09:06
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İngiltere ve Galler'de mayıs ve haziranda yaşanan rekor sıcak hava dalgalarının 2 bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mayısta 35,1, haziranda ise 36 dereceyi aştı.

İngiltere'de mayıs ve haziranda yaşanan sıcak hava dalgalarının 2 bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesinde Imperial College London, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacıları, İngiltere ve Galler'de mayıs ve haziranda görülen rekor sıcak hava dalgalarının ölümlere etkisini analiz etti.

Sıcaklar İngiltere'yi felakete sürükledi! İki ayda binlerce ölüm

2 AYDA 2 BİN 200 ÖLÜM

Buna göre, mayısta 550 kişinin vefatı aşırı sıcaklarla ilişkilendirildi. Mayısta sıcaklıklar en yüksek 35,1 dereceye kadar çıkmış ve mayıs ayı için rekor seviye olmuştu.

Özellikle haziranın ikinci yarısında yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle ise 2 bin 200 kişinin vefat ettiği tahmin edildi. Geçen ayki sıcak hava dalgasında Met Office üst üste en az üç kez kırmızı alarm vermiş ve sıcaklıkların sağlık etkilerine karşı uyarmıştı.

Böylece İngiltere ve Galler'de mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgalarının 2 bin 700'den fazla ölüme yol açtığı tahmin edildi.

Sıcaklar İngiltere'yi felakete sürükledi! İki ayda binlerce ölüm

AVRUPA'DA BİNLERCE ÖLÜM SICAKLARLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Haziran 2026, İngiltere'de kayıtlardaki en sıcak haziran ayı olmuştu. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 36 dereceyi aşmıştı.

Batı Avrupa'nın en şiddetli sıcakları yaşadığı haziranda Almanya'da yaklaşık 5 bin 500, Fransa'da 2 bin ve Belçika'da 1200 kişinin vefatı sıcaklıklarla ilişkilendirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sıcaklar İngiltere'yi felakete sürükledi! İki ayda binlerce ölüm - Son Dakika

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