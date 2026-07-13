Haluk Levent kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci - Son Dakika
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Haluk Levent kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci

Haluk Levent kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci
13.07.2026 12:03
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Türk rock müziği sanatçısı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, yürüttüğü müzik kariyeri ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra geçmiş dönemdeki ticari davalarıyla gündeme gelmiş; son olarak Temmuz 2026'da Ahbap Derneği hesaplarına yönelik başlatılan mali soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.

Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Gerçek Adı: Haluk Acil.

Doğum Tarihi ve Yeri: 26 Kasım 1968, Adana (Yüreğir).

Yaşı: 57 yaşındadır (2026 yılı itibarıyla).

Kökeni: Nusayri kökenli bir aileden gelmektedir.

Eğitimi: Adana Atatürk Lisesi mezuniyetinin ardından Orman Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Fizik ve Muhasebe gibi farklı üniversite bölümlerine kısa sürelerle devam etmiş, maddi yetersizlikler nedeniyle eğitimini tamamlayamamıştır.

Müzik Kariyeri:

Sektöre 1992 yılında İstanbul'a taşınarak adım atmıştır.

İlk albümü "Yollarda", Temmuz 1993'te yayımlanmış ve yaklaşık 600 bin adet satmıştır.

1995 yılında çıkardığı "Bir Gece Vakti" ve 1996 tarihli "Arkadaş" albümleriyle müzik piyasasındaki yerini sabitlemiştir.

Anadolu rock müziğinin Türkiye'deki popüler temsilcileri arasında yer almaktadır.

<a class='keyword-sd' href='/haluk-levent/' title='Haluk Levent'>Haluk Levent</a> kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci

Ahbap Derneği ve Yardım Faaliyetleri

2017 yılında, Türkiye genelinde yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri yürütmek amacıyla Ahbap Derneği'ni kurmuştur.

Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından dernek bünyesinde toplanan bağışlar ve yürütülen yardım projeleriyle kamuoyunun gündeminde kalmıştır.

Haluk Levent kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci

Karşılıksız Çek Davası ve Cezası

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ticari dava 2025 yılında sonuçlanmıştır.

Düzenlediği toplamda yaklaşık 70 milyon TL tutarındaki iki ticari çekin karşılıksız çıkması nedeniyle adli para cezasına çarptırılmış ve hakkında çek düzenleme yasağı getirilmiştir. Dosyanın istinaf incelemesi sürmektedir.

Temmuz 2026 Soruşturması ve Gözaltı Süreci

Gözaltı Tarihi: 12 Temmuz 2026 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa'da Mali Şube ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiştir.

Suçlamalar: "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği".

Dosyadaki İddialar: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Ahbap Derneği adına özellikle deprem döneminde toplanan bağışların şahsi ve üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı, dernek ismi kullanılarak alınan bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiği ve dernek yöneticilerinin hesapları üzerinden 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon TL'lik yasal bahis oynandığı iddia edilmektedir.

Mevcut Durum: Haluk Levent, gözaltına alınmadan önceki süreçte derneğin defalarca resmi denetime tabi tutulduğunu belirterek hakkındaki usulsüzlük iddialarını reddetmiştir. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir.

Biyografi.İnfo, Haluk Levent, Gündem, Ahbap, Son Dakika

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