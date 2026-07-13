Bir sahnenin gerçek görünmesi yetmiyor: Yeni nesil VFX teknolojileri nereye gidiyor? - Son Dakika
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Bir sahnenin gerçek görünmesi yetmiyor: Yeni nesil VFX teknolojileri nereye gidiyor?

Bir sahnenin gerçek görünmesi yetmiyor: Yeni nesil VFX teknolojileri nereye gidiyor?
13.07.2026 12:29
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Görsel efekt teknolojileri, artık sahnelerin daha gerçekçi görünmesini sağlamanın ötesine geçiyor. Yapay zeka destekli VFX sistemleri, izleyicilere duygu, atmosfer ve sinematik derinlik sunuyor. Uzmanlar, efektlerin sahnenin doğal bir parçası haline gelmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Sinema, reklam ve dijital yayın dünyasında görsel efekt (VFX) teknolojileri artık yalnızca teknik hataları gideren bir araç olmanın ötesine geçti. Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka destekli VFX sistemleri sayesinde sahnelerin yalnızca daha gerçekçi görünmesi değil, aynı zamanda izleyicide duygu, atmosfer ve sinematik derinlik oluşturması da hedefleniyor.

Dijital platformların yükselen görüntü kalite standartlarıyla birlikte reklam filmleri, televizyon yapımları ve streaming platformları için hazırlanan içeriklerde post-prodüksiyon süreçleri daha görünmez ancak çok daha etkili bir hale geldi. Bu dönüşüm, sektörün teknik altyapısını da önemli ölçüde değiştirdi.

Artworkslab'in kurucusu ve görsel efekt sanatçısı Deniz Yüce, günümüzde izleyicinin dikkatini çeken unsurun artık efektlerin kendisi olmadığını belirterek, asıl önemli olanın sahnenin doğal akışı içerisinde oluşturulan inandırıcılık hissi olduğunu ifade ediyor.

Görsel efektlerde yeni dönem

Uzmanlara göre görsel efekt teknolojilerindeki en önemli değişim, efektlerin izleyici tarafından fark edilmeden sahnenin doğal bir parçası haline gelmesiyle yaşanıyor.

Özellikle reklam filmleri ve dijital platform projelerinde ışık geçişleri, cilt düzenlemeleri, çevresel detaylar ve görüntü temizleme işlemleri artık sahnenin doğal yapısını destekleyecek şekilde tasarlanıyor.

Deniz Yüce de bu dönüşümün sektörün üretim alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdiğini belirtiyor. Compositing, beauty work ve ileri düzey görsel efekt uygulamalarındaki çalışmalarıyla tanınan Yüce, kariyerinin önemli bir bölümünde Türkiye'nin önde gelen post-prodüksiyon ekiplerinde görev aldı.

Reklam filmlerinde sinematik kalite öne çıkıyor

Türk Telekom, Turkcell, Samsung, Philips, Siemens, Bosch, Arçelik, Beko, Kia ve Volkswagen gibi birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam projelerinde görev alan Deniz Yüce'ye göre, son yıllarda reklam filmleri ile dijital platform yapımları arasındaki görsel kalite farkı büyük ölçüde ortadan kalktı.

Yüce, markaların artık yalnızca ürün odaklı reklamlar yerine, atmosfer oluşturan ve güçlü bir hikâye hissi veren görüntüler talep ettiğini söylüyor.

Yapay zeka VFX süreçlerini hızlandırıyor

Yeni nesil görsel efekt teknolojilerinin merkezinde ise yapay zeka destekli araçlar yer alıyor.

Özellikle roto, cleanup, yüz düzenleme ve görüntü iyileştirme gibi işlemlerde kullanılan otomasyon sistemleri, post-prodüksiyon ekiplerinin çalışma süreçlerini önemli ölçüde hızlandırıyor.

Bununla birlikte uzmanlar, yapay zekanın insan dokunuşunun yerini almadığını vurguluyor. Teknik işlemler otomasyon sayesinde daha kısa sürede tamamlanabilse de sahnenin dramatik yapısına uygun estetik kararların hâlâ deneyimli görsel efekt sanatçıları tarafından verildiği belirtiliyor.

Dijital platformlarda beklentiler değişiyor

Netflix yapımı True Haunting ile İsviçre'de geniş izleyici kitlesine ulaşan Omega Watches projelerinde de görev alan Deniz Yüce, dijital platform yapımlarında teknik doğruluğun artık tek başına yeterli olmadığını ifade ediyor.

Yüce'ye göre günümüzde VFX çalışmalarında en kritik unsur, görüntünün yalnızca gerçek görünmesi değil, izleyicide doğru duyguyu oluşturabilmesi.

Sektör temsilcileri, yapay zeka destekli post-prodüksiyon teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını ve reklam filmleri ile dijital içerik üretiminde yeni bir standart haline geleceğini öngörüyor.

Bir sahnenin gerçek görünmesi yetmiyor: Yeni nesil VFX teknolojileri nereye gidiyor?

Yapay Zeka, Son Dakika

Son Dakika Yapay Zeka Bir sahnenin gerçek görünmesi yetmiyor: Yeni nesil VFX teknolojileri nereye gidiyor? - Son Dakika

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