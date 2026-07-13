15 Temmuz'un 10. Yılında Şehit Babası Duygularını Anlattı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi F-16 uçaklarının bombaladığı Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, darbe girişiminin 10. yılında duygularını anlattı. Yiğit, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayaklarındaki prangayı kırıp attığı günün adıdır" dedi.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıldönümünde duygularını İHA muhabirine anlattı. Şehit babası Yahya Yiğit, 15 Temmuz'u her saniye yaşadıklarını, evlerini hiç terk etmediğini söyledi. O günün Türkiye'nin ayaklarındaki prangalardan kurtulduğu gün olduğunu söyleyen Yiğit, "15 Temmuz'un 10. senesi geldi diyoruz ancak gelmedi, bizden hiç gitmedi. 10 yıl geçmesine rağmen bizden hiç gitmedi, bizim hanemizi hiç terk etmedi. Biz 15 Temmuz'u her saniye, her dakika, her gün yaşıyoruz. Rabbim inşallah bu 15 Temmuz'ları bu millete bir daha yaşatmaz diyerek dua ediyoruz. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayaklarındaki prangayı kırıp attığı günün adıdır. 15 Temmuz, Müslüman Türk Devleti'nin ellerindeki kelepçeleri kırıp attığı günün adıdır. Uçaklara, tanklara, toplara, silahlara elimizde hürriyetimizi temsil eden bayraklarımız, göğsümüzdeki imanla meydanlarda kafa tuttuk. O siyonistlere geçit vermedik. Tabii birileri 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için 'kontrollü darbe', 'tiyatro' diyerek bir şeyler zırvalıyorlar. Fakat 15 Temmuz bir Çanakkale, bir Kurtuluş Savaşı kadar önemli bir olaydı, 15 Temmuz vatanımızı işgal girişimiydi. Önce Allah'ın inayetiyle, cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, milletimizin ferasetiyle geçit vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz inşallah" dedi.

Evlatsız yaşanabildiğini ancak vatansız yaşanamayacağının altını çizen Yahya Yiğit, "15 Temmuz gecesi öyle şeyler yaşandı ki; bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Allah aşkına elinde bayrakla tanka kafa tutuyor, tankın paletinin önüne yatıyor. Hatta adam apartmanın tepesine çıkmış F-16'nın üzerine atlayacak. Allah aşkına bunu neyle izah edeceğiz? Allah o gece bu milletin kalbinden korkuyu aldı. Benim çocuğumun da bu vatanın kurtuluşunda zerre kadar katkısı olmuşsa kendimizi mutlu addediyoruz. Bin evladım olsa binini de feda ederim bu aziz vatan uğruna. Rabbim inşallah bütün şehitlerimizin şehadetini kabul eder. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin, evlat bambaşka. Ama evlatsız yaşanıyor, vatansız yaşanmıyor. Birinci namusumuz vatan, ikinci namusumuz al bayrak. Eğer vatan var da hür değilsek bir değeri yok. Üçünü namusumuz da devletimiz, gerisi teferruat" diye konuştu.

"Burunlarından kıl aldırmayan Avrupalılar ağızları açık geldiler ve gittiler"

Ankara'da yapılan NATO zirvesine değinen Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Daha 3 gün oldu, NATO üyesi ülkeler toplantısı oldu. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onlara ibretlik ders verdi. Öyle bir ders verdi ki onlara; o burnundan kıl aldırmayan Avrupalılar ağzı açık geldiler, öyle gezdiler ve öyle de gittiler. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bünyan ilçesinde yaşayan Yiğit ailesi kızları Cennet Yiğit'in şehadetinden sonra evlerinin bodrum katını kızlarının eşyalarıyla müze haline getirdi. Burada ziyaretçilere şehit Cennet Yiğit'in üzerinden çıkan eşyalarla birlikte Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan misket bombalarının parçaları sergileniyor. - KAYSERİ