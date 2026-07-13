Kılıçdaroğlu'ndan "Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?" sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan "Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?" sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı

Kılıçdaroğlu\'ndan "Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?" sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı
13.07.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’li Çankaya Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma ve operasyon karşısında neden sessiz kaldığı sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soru karşısında uzunca bir süre bekledikten sonra duraksamasını bozarak tek cümle ile “Kuşkularım vardı” yanıtını verdi. Devamında yargı sürecine işaret eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının kendilerini hukuk önünde aklayacaklarına inandığını belirterek, "Beraat edip gelecekler, ben de onları kucaklayacağım" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP’li Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN “NEDEN SESSİZ KALDINIZ?” SORUSUNA YANIT

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında bu gelişmeyle ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi. Operasyon karşısında neden sessiz kaldığı sorulan Kılıçdaroğlu, soru karşısında önce uzunca bir süre bekledikten sonra duraksamasını bozarak tek cümle ile “Kuşkularım vardı” dedi.

“BERAAT EDİP GELECEKLER, BEN DE ONLARI KUCAKLAYACAĞIM”

Açıklamasının devamında yargı sürecini işaret eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının kendilerini hukuk önünde aklayacaklarına inandığını belirterek şunları söyledi: "Ayrıntıya girmeyeyim. Belediye başkanlarımız gidip yargıda kendilerini savunacaklar. Beraat edip gelecekler, ben de onları kucaklayacağım. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Kendimi farklı bir yere koymuş olurum. Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim, orada bir çalışan da değilim. Böyle bir operasyon yapılıyor. Belediye başkanımız kendisini savunacaktır, belgelerini ortaya koyacaktır. Belediyede görev alıyorsanız belediye başkanlarının tümüyle ilgili soruşturmalar açılır, şikayetler, ihbarlar, bunlar olağandır."

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP Kılıçdaroğlu'ndan 'Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?' sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif

21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:21
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
20:52
Kılıçdaroğlu’ndan ’yeni parti hazırlığı’ iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti hazırlığı' iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
20:18
Husiler, Suudi Arabistan’ı vurdu Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 21:35:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan "Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?" sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.