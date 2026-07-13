İnsafsızlık! Takımdan gönderdikleri oyuncuya eşi benzeri görülmemiş şekilde veda ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnsafsızlık! Takımdan gönderdikleri oyuncuya eşi benzeri görülmemiş şekilde veda ettiler

İnsafsızlık! Takımdan gönderdikleri oyuncuya eşi benzeri görülmemiş şekilde veda ettiler
13.07.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Serie C ekiplerinden Amazonas FC, takımdan ayrılan 33 yaşındaki stoperine yaptığı hatalardan oluşan videoyla veda etti.

Brezilya Serie C ekiplerinden Amazonas, 33 yaşındaki stoper Leo Coelho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Ancak kulübün veda paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

YAPTIĞI HATALARI VİDEO YAPARAK VEDA ETTİLER

Amazonas, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolcuya teşekkür ederken, paylaşıma eklediği video dikkatleri üzerine çekti. Videoda, Leo Coelho’nun kulüpteki yaklaşık bir yıllık döneminde yaptığı hatalar bir bir derlenerek yayınlandı. Klasik veda metninde istatistikler, teşekkür ve iyi dilekler yer alırken, bu “özel” video bölümü paylaşımı skandala dönüştürdü ve kısa sürede viral oldu.

29 MAÇTA 3 GOLE KATKI YAPTI 

33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Coelho, Amazonas formasıyla 29 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetmişti. 

Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnsafsızlık! Takımdan gönderdikleri oyuncuya eşi benzeri görülmemiş şekilde veda ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
ABD’den Türkiye’ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma ABD'den Türkiye'ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma

21:42
Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Levent’in gözaltına alınmasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
21:30
İlk temas kuruldu Fenerbahçe’den forvet transferinde büyük ters köşe
İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den forvet transferinde büyük ters köşe
21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:21
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 22:28:17. #7.13#
SON DAKİKA: İnsafsızlık! Takımdan gönderdikleri oyuncuya eşi benzeri görülmemiş şekilde veda ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.