İnsafsızlık! Takımdan gönderdikleri oyuncuya eşi benzeri görülmemiş şekilde veda ettiler

Brezilya Serie C ekiplerinden Amazonas, 33 yaşındaki stoper Leo Coelho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Ancak kulübün veda paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

YAPTIĞI HATALARI VİDEO YAPARAK VEDA ETTİLER

Amazonas, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolcuya teşekkür ederken, paylaşıma eklediği video dikkatleri üzerine çekti. Videoda, Leo Coelho’nun kulüpteki yaklaşık bir yıllık döneminde yaptığı hatalar bir bir derlenerek yayınlandı. Klasik veda metninde istatistikler, teşekkür ve iyi dilekler yer alırken, bu “özel” video bölümü paylaşımı skandala dönüştürdü ve kısa sürede viral oldu.

29 MAÇTA 3 GOLE KATKI YAPTI

33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Coelho, Amazonas formasıyla 29 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetmişti.