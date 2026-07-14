Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü - Son Dakika
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Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

14.07.2026 17:21
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Konya’da Rahman Öztürk isimli şahıs, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk’ü bıçakla katletti. Olay sırasında evde bulunan yatağa bağımlı baba tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya'da Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk'ün evde üvey annesi ve kız kardeşiyle girdiği tartışma cinayetle sonuçlandı.

ANNE VE KIZININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Evden gelen gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine belirtilen adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptıkları incelemede, boğazları bıçakla kesilen Dursuniye Öztürk ve kızı Esmanur Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Rahman Öztürk, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

YATAĞA BAĞIMLI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Dehşet anları yaşandığı sırada evde bulunan ve yatağa bağımlı olarak yaşayan Rahman Öztürk’ün babası Fuat Öztürk de ekipler tarafından evden çıkarıldı. Baba Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.

Güncel, Polis, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • huseyin k huseyin k:
    Konya da kendini Adana sanmaya başladı 5 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Konyada caddelerde dolaşmak,hatta trafikte belaya girmeden araba sürebilmek büyük yetenek istiyor? 0 0 Yanıtla
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