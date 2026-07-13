İsmail Kartal\'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın’a talip oldu.

BAŞKANLAR DÜZEYİNDE TELEFON TRAFİĞİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı bizzat telefonla arayarak 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun durumunu sordu ve transferi için niyetlerini iletti. Ancak siyah-beyazlıların bu ilgisine hem oyuncu cephesinden hem de Fenerbahçe teknik heyetinden net bir yanıt geldi.

İSMAİL KARTAL'IN KARARI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe forması giymekten son derece mutlu olan Oğuz Aydın takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Oyuncunun bu tavrının yanı sıra, teknik direktör İsmail Kartal’ın da 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonun ana planlarında değerlendirdiği öğrenildi. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetim, ezeli rakibinden gelen bu teklife sıcak bakmadı.

''İSTENMEYENE KADAR KALACAĞIM''

Genç kanat oyuncusunun, yönetim ve teknik heyet tarafından kendisine bizzat "takımda düşünülmediği" iletilmediği sürece Fenerbahçe'den ayrılmaya niyeti olmadığı belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla çıktığı 69 karşılaşmada 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.