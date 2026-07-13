Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu - Son Dakika
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Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent\'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu
13.07.2026 17:02
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İstanbul'da müteahhit Bayram Doğan, Haluk Levent aracılığıyla Ahbap Derneği ile 11 daire için 233 milyon TL'lik sözleşme imzaladı, 4 daireyi devretti ancak ödeme alamayınca dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da müteahhitlik yapan Bayram Doğan, Haluk Levent aracılığıyla Ahbap Derneği ile toplam değeri 233 milyon TL olan 11 dairenin satışı için sözleşme imzaladı. Levent'in yönlendirdiği iki kişiye 4 adet daireyi devreden Doğan, alacağını tahsil edemeyince dolandırıldığını anladı. Kalan 7 dairenin satışını iptal eden Doğan, avukatı aracılığıyla Haluk Levent hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

4 DAİRESİNİ KAPTIRDI

İstanbul'da müteahhitlik yapan Bayram Doğan, Haluk Levent tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent ile 23 Haziran 2026 tarihinde Ataşehir'de bulunan 11 dairenin satışı karşılığında 233 milyon TL'ye anlaşarak sözleşme imzaladıklarını söyleyen Doğan, "Bunlardan 6 adet dairenin tapu girişlerini yaptık. 4 adet dairenin devirlerini Haluk Levent Bey'in gösterdiği 'Ahbap Derneği'nin elemanlarıdır' dediği arkadaşlara devrettik. 2 adet tapunun da tapu harçları yatırılmıştı. O aşamada Haluk Bey bize ödemelerini yapmadı. 8 milyon TL'lik nakit olan kısmı da ödemedi zaten. Ödemeyince biz 2 adet dairenin satışını iptal ettik. 4 adet daireyi de 'Haluk Bey bu böyle olmaz, her gün yarın yarın diyorsunuz, ödeme göndermediniz' diyerek geri istedik. Kendisi de bize '1-2 gün içerisinde göndereceğim' dedi ancak göndermedi" dedi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA SAVCILIĞIN YOLUNU TUTTU

Dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurduğunu anlatan Doğan, "Dün sosyal medyada Haluk Bey'le alakalı durumu duydum. Duyunca biz de dolandırıldığımızı düşünerek savcılığa şikayette bulunduk zaten. Tapu iptali ve tedbir konulması, öncelikle tedbir konulmasına yönelik talepte de bulundum. Avukatım şu an adliyede zaten, gerekli işlemleri yapıyor. Şu an verdiğim tapuların toplam değeri 87 milyon 500 bin lira. 233 milyon liralık bir sözleşme düzenlenmişti. 11 adet daire söz konusu idi ama biz 4 adetten sonrasını zaten vermedik. Dün de dolandırıldığımızı anlayınca tapuların geri işlemi için yine dün de tapuyu alan arkadaşları aradık. Dün akşam saatlerine kadar bize 'Pazartesi tapunuzu gelip vereceğim' diyordu. Bugün aradık, telefonlarımıza da cevap vermedi. Biz tamamen dolandırıldığımızı anladık. Avukatımıza bu doğrultuda yetki vererek işlem başlattık" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ BİRİLERİNİN ADINA TAPU ALDIĞINI DUYDUK"

Haluk Levent'in ödemeleri yapmadığını belirten Doğan, "Haluk Levent bize 33 milyon TL'lik şahsi senetlerini vermişti ve 8 milyon lira da nakit ödeme yapacaktı. Nakit olan kısmı ödemedi. Ondan sonra, bu arada bir de Ahbap Derneği'ne ait 233 milyon lira kefalet senedi verdi. Zaten savcılığa da senedi avukatım görüntüsünü sunacaktı. Hep böyle birilerinin adına tapu aldığını duyduk. Bugün sabah itibarıyla savcılığa haklarında tapuyu devrettiğimiz kişiler ve Haluk Levent adına dolandırıcılıktan suç duyurusunda, bulunmak için de avukatımız öncelikli tedbir talebi, ardından da suç duyurusunda bulunma girişimine başladı" dedi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Bayram Doğan, Haluk Levent, İstanbul, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    hadelan ordan 11 daire. 233 milyon som altınmı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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