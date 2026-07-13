Sivas'ta konkordato mağduru veli ve öğretmenler isyanda - Son Dakika
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Sivas'ta konkordato mağduru veli ve öğretmenler isyanda

13.07.2026 15:26
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Sivas'ta Özel OFB Eğitim Kurumları konkordato ilan etti. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler ve gelecek yılın ücretini peşin ödeyen veliler okul önünde toplanarak mağduriyetlerini dile getirdi.

Sivas'ta konkordato ilan ederek yüzlerce öğrenciyi ve çalışanı mağdur eden özel eğitim kurumu önünde toplanan veliler gelecek yılın ücretini peşin ödediklerini anlatarak mağdur olduklarını söyledi. Öğretmenler ise 4 aydır maaş alamadıklarını zor durumda olduklarını anlattı.

Sivas'ta çeşitli düzeylerde eğitim veren Özel OFB Eğitim ve Öğretim Kurumları içerisine girdiği ekonomik darboğazdan çıkamayınca mahkeme kararı ile 3 aylık konkordato ilan etti. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler ve gelecek yılın ücretlerini peşin ödeyen veliler bugün toplandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları önünde toplanan veliler, öğrencilerinin geleceğinden endişe ettiklerini belirterek, yetkililerin konuya el atmalarını istedi.

"Eğitim öğretimi sürdürmemiz mümkün değildir"

4 aydır maaş alamadıklarını belirten Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları Lise Müdürü Yakup Gürlevik, "Bu süreç içerisinde, okulumuzla alakası olmayan ekonomik durumlardan ötürü, OFB grubu konkordato ilan etti ve bir komiser heyeti atandı. Bu komiser heyeti okulun mali durumlarından sorumlu olduğunu söylüyor, okulun işleyişinin yine Onur Feridun Bozyiğit'e ait olduğunu, kurucunun onun görüşü göz önünde bulundurulduğunu söylüyor. Ekonomik olarak, okulun durumundan tamamen komiser heyeti sorumlu. Biz 4 aydır maaş alamıyoruz. 90'a yakın öğretmen, 120'ye yakın çalışan var. Komiser heyetinden edindiğimiz intibaya göre biz 2 ya da 3 ay daha maaş alamayacağız. Bizim bu durumu da kaldırmamız mümkün değil. Bu işin tek bir çözüm yolu var. Okulun en hızlı bir şekilde devredilmesi, devralan kişinin özlük haklarımızı bize geri vermesi ve bizim de devralan kişiyle birlikte canla başla eskisi gibi, eski heyecanımızla çalışmamız. Aksi takdirde bizim bu okulda öğretmenler ve yöneticiler olarak eğitim öğretimi sürdürmemiz mümkün değildir. Bu işin tek bir çıkar yolu var. Okulun çok hızlı bir şekilde komiser heyetinin yetkisiyle devredilmesi ve bu devrin de bize resmi olarak açıklanması" diye konuştu.

"Buradaki sürecin kilitlendiğini görüyoruz"

Mağdur olduklarını dile getiren Veli Mustafa Ersoy, "Burada toplanan velilerden birçoğu önümüzdeki yıla ait olan okulun eğitim-öğretim ücretini ve kitap ücretini ödemiş durumda. Bu da yaklaşık 150 milyonun üzerinde bir meblağ tutmaktadır. Okul şu anda öğretmenlerin maaşını yaklaşık 3-4 aydır ödemiyor. Öncesinde de yine 3-4 ay da gecikmeli olarak ödüyordu. Ancak öğretmenlerimiz eğitim-öğretim süreci boyunca büyük bir fedakarlıkla bu süreci öğrencilerimize ve velilerimize yansıtmadan süreci devam ettirdiler. Ancak gelinen noktada okulun idaresini yürüten, işletmesini yürüten şirket konkordato başvurusunda bulundu. Buradaki sürecin kilitlendiğini görüyoruz. Sivas'ın değerli siyasetçilerine, yöneticilerine, valimiz ve rektörümüze çağrıda bulunuyoruz. Herhangi bir öğretmenimizin de velimizin mevcut yönetimle devam etmek istemediğini biliyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Eğitim, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta konkordato mağduru veli ve öğretmenler isyanda - Son Dakika

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