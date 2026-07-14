Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar - Son Dakika
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Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

14.07.2026 09:37
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Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen 26 yaşındaki İngiliz yıldız Phil Foden'ı transfer gündemine aldığı iddia edildi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı öne sürülen Foden için Avrupa'nın dev kulüpleri de devredeyken, sarı-kırmızılı yönetimin transferi gerçekleştirmek adına tüm finansal şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi.

Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Lesley Ugochukwu transferiyle ilk hamlesini yapan sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Manchester City'nin yıldızı Phil Foden geldi.

HEDEF PHIL FODEN

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Manchester City forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Phil Foden'ı transfer listesine aldı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı öne sürülen İngiliz yıldızın, kulübüyle sözleşmesinin son yılına girmesi transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Phil Foden için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi.

Haberde, Galatasaray'ın da bu transfer yarışında ön sıralarda yer aldığı ve yıldız futbolcu için ciddi bir girişim hazırlığında olduğu öne sürüldü.

YÖNETİM TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin transferi gerçekleştirebilmek adına tüm finansal imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu belirtildi.

Transfer operasyonlarını yürüten menajer George Gardi'ye de bu transfer için tam yetki verildiği iddia edildi.

Manchester City FC, Galatasaray, Manchester, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Galatasaray Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar - Son Dakika

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