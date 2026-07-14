Bolu'da Depozito Kavgası - Son Dakika
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Bolu'da Depozito Kavgası

Bolu\'da Depozito Kavgası
14.07.2026 11:30
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Bolu'da geri dönüşüm makinesi önünde kadınlar arasında 'depozito' yüzünden tartışma çıktı.

Bolu'da bir zincir markette bulunan geri dönüşüm makinesi önünde kadınlar arasında 'depozito' tartışması yaşandı. Makineye torbalar dolusu şişe atan ve başkalarına ait T.C. kimlik numaralarını kullandığı iddia edilen kadına tepki gösteren vatandaş, "10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor? CİMER'e yazdık, bekliyoruz" diyerek isyan etti. O ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Karamanlı Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla plastik, cam ve alüminyum ambalajlar için 1 lira teşvik bedeli ödenen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, bazı vatandaşlar tarafından kazanç kapısına dönüştürülünce makine önlerinde sıra krizleri baş gösterdi. Yanında getirdiği dev çöp poşetleri dolusu ambalajı iade makinesine tek tek atan bir kadın, iddiaya göre makineyi saatlerce meşgul etti. Arkasında sıraya giren ve uzun süre beklemek zorunda kalan bir başka vatandaş ise duruma adeta isyan etti.

"Uyuyup uyanıp geleceğine sen de 9'da gel"

Makineyi uzun süre işgal eden kadına tepki gösteren vatandaş, "Bir tanecik de sıra vermiyorsun. Ben karşıda oturuyorum, çok ayıp" diyerek sitem etti. Makine başındaki kadının ise bu tepkiye istifini bozmadan, "Uyuyup uyanıp geleceğine sen de 9'da gel" şeklinde cevap vermesi gerginliği daha da artırdı.

"10 kişinin T.C.'siyle 500 tane şişe eritiyor"

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte sırada bekleyen kadın, makineyi kullanan şahsın sistemdeki kotayı aşmak için akılalmaz bir yönteme başvurduğunu iddia etti. Şahsın, başkalarına ait kimlik numaralarıyla işlem yaptığını öne süren vatandaş, "Başkasının T.C.'si ile giriyor. 10 kişinin T.C.'si bunda kanunen nasıl duruyor? 500 tane erittiğini düşün. Biz anlattık seni, yazdık bekliyoruz. CİMER'den bekliyoruz seni, ne yapacaklar göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Marketin ortasında yaşanan ilginç 'depozito' kavgası, sırada bekleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Depozito Kavgası - Son Dakika

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