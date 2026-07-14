AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 36’ya çıktı. Soruşturmada 4 şirkete ise kayyım atandı. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Haluk Levent'in kumarhanede rulet masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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