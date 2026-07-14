Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

14.07.2026 15:13
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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın esnafı bir araya toplayarak sert ifadelerle çıkıştığı anlar kameralara yansıdı. Tartışma sırasında Didim Belediyesi Basın Yayın Müdürü Çağlar Kaya'nın ise o anları görüntülemeye çalışan kişileri engellediği görüldü.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, esnafı bir araya toplayıp azarladı. Olay anında Başkan Gençay'ın oldukça sinirli olduğu gözlenirken, o sırada yaşananları kayıt altına almak isteyenler ise engelleme ile karşılaştı.

BASIN YAYIN MÜDÜRÜNDEN ENGEL 

Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın esnafla bir araya geldiği ve gergin anların yaşandığı esnada, Didim Belediyesi Basın Yayın Müdürü Çağlar Kaya'nın görüntü almaya çalışan kişileri engellediği görüldü.

"SORUMLULUĞUNUZ BİZİM KURALLARIMIZA UYMAK"

Görüntülerin çekilmesinin engellenmeye çalışıldığı o anlarda, Başkan Gençay’ın esnafa yönelik sarf ettiği sert sözler dikkat çekti. Bir hayli sinirli olduğu gözlenen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, esnafa şu sözlerle çıkıştı: "Burayı yapan biziz, sorumlusu biziz. Sizin sorumluluğunuz bizim kurallarımıza uymak ve kiranızı ödemek."

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Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı - Son Dakika

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