Yemen'de Havaalanları Uçuşlara Kapatıldı - Son Dakika
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Yemen'de Havaalanları Uçuşlara Kapatıldı

13.07.2026 17:17
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Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından Yemen'deki tüm havaalanları uçuşlara kapatıldı.

Yemen'de Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, ülkede hava taşımacılığı alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ve havaalanları için bir genelge yayımladı.

Genelgede, ülkedeki tüm havalimanlarının ikinci bir duyuruya kadar hava trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Söz konusu kararın genelgenin yayımlanması itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Havaalanları Uçuşlara Kapatıldı - Son Dakika

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