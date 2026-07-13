Fatsa Kavşağındaki Tabela Kaosu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilçeler arası ulaşımın sağlandığı kavşakta bulunan 29 tabela ve düzensiz yerleşim, sürücüler için kafa karışıklığına neden oluyor.

Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi sınırlarında, Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerinde bulunan ve Korgan ilçesine ulaşımı sağlayan kavşakta yer alan toplam 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücülerin dikkatini dağıtıyor. Özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler, tabelaların yoğunluğu ve düzensiz konumlandırılması nedeniyle doğru yönü belirlemekte güçlük çekiyor.

Sürücüler, kavşakta bulunan tabela sayısının fazlalığının yönlendirmeyi kolaylaştırmak yerine daha da karmaşık hale getirdiğini ifade ederek, mevcut düzenlemenin gözden geçirilmesini istiyor. Kavşakta zaman zaman yanlış manevralar yapıldığını ve bunun da trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini belirten sürücüler, anlaşılır ve düzenli bir yönlendirme sistemi oluşturulmasını talep ediyor.

"Yolu ilk kez kullananlar çok karıştırıyor"

Yolu sürekli olarak kullandıklarını ancak çok sürücünün kafasını karıştırdığını belirten Mahmut Ali Karakuş, "Çatalpınar ilçesine çok sık gidiyoruz ve genellikle bu yolu kullanıyorum. Bu yolda dışarıdan gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı yolları karıştırabiliyorlar. Alışkın olanlar için sorun yok ama alışık olmayanlar için tehlikeli de bir durum, biraz kafa karıştırıcı" dedi.

"Burada adeta bir kaos hakim"

Kubilay Gemicioğlu ise kavşağın 5-6 yıl önce bu şekilde düzenlendiğini ve o günden bu yana özellikle bilmeyen sürücüler için karışıklığa neden olduğunu söyledi. Gemicioğlu, "Burası labirent gibi oldu, çok fazla tabela var. İlk defa gelenler için adeta kaos hakim, önceden kazalar da oldu. İnsanlar kafa karıştırıcı bir durumla karşı karşıya. Burada gereksiz bir şekilde 30'a yakın tabela var. Buraya daha sadece ve düzenli bir çalışma yapılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU