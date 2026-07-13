Hatay'da 16 yaşındaki kız evden kaçtı, ailesi 4 gündür bekliyor - Son Dakika
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Hatay'da 16 yaşındaki kız evden kaçtı, ailesi 4 gündür bekliyor

13.07.2026 09:25
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde mektup bırakarak evden ayrılan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 4 gündür kayıp. Anne Saadet Dadıcı, "Hatanla birlikte seni kabul ediyoruz, yeter ki eve gel" diyerek kızına seslendi. Jandarma arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde mektup bırakarak evden ayrılan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı'dan ailesi 4 gündür gelecek umutlu haberi bekliyor. Kızı Hacer'in evden kaçmadan bir gün önce alışveriş yaptıklarını ve aralarının iyi olduğunu ifade eden anne Saadet Dadıcı, "Hatanla birlikte seni kabul ediyoruz, yeter ki sen eve gel kızım" dedi.

Kumlu'ya bağlı Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 9 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında ailesinin düğünde olduğu esnada evden ayrıldı. Düğünden dönen baba Ahmet ve anne Saadet Dadıcı, evde Hacer'in olmadığını fark etti. Kızlarına telefonla ulaşamayan Dadıcı ailesi, Hacer'in yazdığı mektubu görünce evden kaçtığını anladı. Evladının hayatından endişe eden ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Hacer'i bulmak için arama çalışması başlattı. Evden kaçan kızından 4 gündür haber alamayan anne Dadıcı, kızı Hacer'in evden kaçmadan bir gün önce alışveriş yaptıklarını ve aralarının iyi olduğunu söyledi. Kızının eve gelmesi için çağrıda bulunan Dadıcı, "Biz senden vazgeçmiş değiliz, vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz de senden kızım" dedi.

"Biz seni istiyoruz kızım, hatanla birlikte seni kabul ediyoruz ve yeter ki sen eve gel kızım"

Evden kaçmadan önce kızıyla alışveriş yaptığını ifade eden anne Saadet Dadıcı, "Benim içim yanıyor ve içimiz yanıyor daha doğrusu ailece hepimizin içi yanıyor. Kızımız ne durumda, ne halde, kimin ellerinde, ne durumda, aç mı, susuz mu bilmiyoruz. Ne durumda olduğunu çok merak ediyoruz. Kelime yetmiyor söyleyeceğin şeylere. İçimiz yanıyor ve parçalanıyor. Kendimi yani nasıl anlatacağımı bile bilemiyorum. O kadar ki içim yanıyor benim. Benim kızım eve mektup bırakmış ama benim kızım o mektubu kendi iradesiyle yazacak o karakterde bir kız değil. Benim kızım öyle yapacak bir kız değil. Kızım en son Kırıkhan'da görülmüş. Sağ olsun jandarmadan, kızımı arıyorlar. Biz de kendi çabalarımızla çıktık, dolaştık ama bir iz bulamadık. Bizim kızımızla her zaman aramız iyidir. Birlikte yemek yeriz, otururuz ve kahve içeriz. Kızım evden gitmeden bir gün önce Reyhanlı ilçesi merkezine gittik. Marketleri gittik ve dolaştık. Kızımla aramda kötü bir şey yok. Kızım beni duyuyorsan eve gel kızım. Biz seni istiyoruz, ne şekilde olursa olsun. Biz senden vazgeçmiş değiliz, vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz de senden kızım. Biz seni istiyoruz. Korkuyorsundur belki yani bana bir şey yaparlar diye ama hayır kesinlikle kızım. Bizim nasıl bir aile olduğumuzu sen daha iyi biliyorsun. Babanı, beni nasıl bir şey olduğumuzu sen daha iyi biliyorsun kızım. Biz seni istiyoruz kızım. Hatanla birlikte seni kabul ediyoruz, yeter ki sen eve gel kızım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kumlu, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 16 yaşındaki kız evden kaçtı, ailesi 4 gündür bekliyor - Son Dakika

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