Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerini satıyorlar: Fiyatlar ateş pahası

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinde futbol tarihinde eşine az rastlanır ikonik bir satışa imza atmaya hazırlanıyor.

STADYUMUN ÇİMLERİ SATIŞA ÇIKARILACAK

2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey (MetLife) Stadyumu'nun çimleri, şampiyonluk müsabakasının ardından internet üzerinden küçük parçalar halinde satışa sunulacak.

FİYATLAR ATEŞ PAHASI

Özel reçine içine gömülerek ömür boyu koruma altına alınacak bu tarihi çim parçaları; 450, 900, 1.200 ve 3.000 dolarlık 4 farklı paket seçeneğiyle koleksiyoncularla buluşacak. En pahalı pakette altın işlemeli hatıra bilet ve mini kupa replikaları da yer alacak.

11,2 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Sadece ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa'ya kargolanacak bu sınırlı sayıdaki koleksiyondan FIFA'nın 11,2 milyon dolardan fazla gelir elde etmesi bekleniyor.