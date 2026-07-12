FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinde futbol tarihinde eşine az rastlanır ikonik bir satışa imza atmaya hazırlanıyor.
2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey (MetLife) Stadyumu'nun çimleri, şampiyonluk müsabakasının ardından internet üzerinden küçük parçalar halinde satışa sunulacak.
Özel reçine içine gömülerek ömür boyu koruma altına alınacak bu tarihi çim parçaları; 450, 900, 1.200 ve 3.000 dolarlık 4 farklı paket seçeneğiyle koleksiyoncularla buluşacak. En pahalı pakette altın işlemeli hatıra bilet ve mini kupa replikaları da yer alacak.
Sadece ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa'ya kargolanacak bu sınırlı sayıdaki koleksiyondan FIFA'nın 11,2 milyon dolardan fazla gelir elde etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerini satıyorlar: Fiyatlar ateş pahası - Son Dakika
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