Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

13.07.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da trafik cezası alan kadın, cezayı canlı yayında dans ederek kutladı. Sürücünün neşeli tavırları herkesi şaşırttı.

Kazakistan'da trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından cezalandırılan bir kadın, cezanın hemen ardından yaptığı hareketle hayretler içinde bıraktı. Olayın üzüntüsünü yaşamak yerine TikTok'ta canlı yayın açan sürücü, müzik eşliğinde dans ederek cezasını adeta kutladı.

CEZAYA ALDIRIŞ ETMEDİ, CANLI YAYINA SARILDI

Trafik ekiplerince durdurulan ve kendisine yazılan idari para cezasını teslim alan kadın sürücü, polislerin yanında canlı yayın başlattı.

Takipçilerinin karşısına neşeli tavırlarıyla çıkan kadın, cezaya rağmen dans etmeye başladı. Trafik cezası yiyen sürücünün rahat tavırları canlı yayını izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • muttalip tecir muttalip tecir:
    kazancına güveniyor bol kazancı var demekki 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Adana’da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti Adana'da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu 7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:46
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
11:12
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 12:01:37. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.