Ukrayna Başbakanı Sviridenko İstifa Etti - Son Dakika
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Ukrayna Başbakanı Sviridenko İstifa Etti

13.07.2026 20:57
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Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko istifa dilekçesini parlamentoya sundu, görüşme 14 Temmuz'da.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Başbakan Yuliya Sviridenko'nun görevinden istifa ettiğine ilişkin dilekçesini parlamentoya sunduğunu açıkladı.

YENİ BAŞBAKAN BU HAFTA BELİRLENECEK

Stefançuk, "Parlamento, mevcut prosedürlere göre bu konuyu yakın zamanda ele alacak." ifadesini kullanarak Sviridenko'ya görev süresince yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ukrayna basınındaki haberlere göre, Sviridenko'nun istifa dilekçesinin parlamentoda 14 Temmuz'da görüşülmesi bekleniyor.

Yeni başbakan ile bakanlar kurulunun da bu hafta içinde parlamentodan güvenoyu almasının öngörüldüğü belirtildi.

ZELENSKİ NE DEMİŞTİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Zelenski mesajında, şu ifadeleri kullanmıştı: "Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiğine karar verdik. Başbakanlık görevindeki net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, Ukrayna hükümetinde yıllar süren başarılı faaliyetleri için Yuliya'ya minnettarım ve kendisine kilit bir müttefikimiz ile ilişkilerde yeni ve önemli bir yöne liderlik etmesini teklif ettim. Milletvekilleri ile Ukrayna hükümetinde ilgili değişiklikleri gerçekleştireceğimizi umuyorum."

GEÇEN YIL ATANMIŞTI

Ukrayna Parlamentosu Temmuz 2025'te, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'nun başbakan olarak atanmasını onaylamıştı.

YENİ GÖREVİ DE BELLİ GİBİ

Ukrayna'da bazı sosyal medya hesaplarında, 40 yaşındaki Sviridenko'nun ABD'nin Washington Büyükelçisi olarak atanacağı iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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