Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti - Son Dakika
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Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti
13.07.2026 18:29
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Okan Buruk, Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre görevde kalan teknik direktör oldu. Sarı-kırmızılıların başında 1481 güne ulaşan Buruk, bu alanda Fatih Terim'i (1480) geçerek Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu.

Galatasaray'da son 4 sezonda birçok başarı yakalayan ve rekorlar kıran Okan Buruk, bir kez daha sarı-kırmızılıların tarihine geçti.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne 23 Haziran 2022 tarihinde getirilen Buruk, takımın başında 1481 güne ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, böylece 22 Aralık 2017-10 Ocak 2022 arasında 1480 gün sarı-kırmızılıların başında olan Fatih Terim'i bu alanda geçerek Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim konumuna geldi.

TERİM'İ BİR DİĞER ALANDA DA YAKALADI 

Okan Buruk, 2025-2026 sezonundaki lig zaferiyle üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını aldı. Sarı-kırmızılı ekibi son 4 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ligi en üst sırada bitirerek rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i bu alanda yakaladı. Buruk, 2026-2027 sezonunda mutlu sona ulaşarak ligi üst üste 5. kez kazanan ilk teknik adam olmayı amaçlıyor.

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

G.SARAY İLE 6 KUPA KAZANDI

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple 6 kez kupa sevinci yaşadı. Takımın başında 5. sezonunu yaşayacak Buruk, Galatasaray'da şu ana kadar 4 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferini kariyerine ekledi.

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

CİMBOM'DA 203 MAÇA ÇIKTI

Okan Buruk, Galatasaray'ı yönettiği 1481 gün boyunca 203 maçta görev aldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak 142 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 144 galibiyet, 28 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, bu müsabakalarda 457 kez rakip fileleri havalandırırken 212 golü kalesinde gördü.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 203 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Kariyerinde futbolcu olarak 7, teknik adam olarak da 5 kez lig şampiyonluğu gören Okan Buruk'un toplamda 12 Süper Lig kupası bulunuyor.

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

PUAN REKORUNU KIRDI 

Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını elinde bulunduruyor. 2023-2024 sezonunda 38 karşılaşmada 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 102 puan toplayarak rekor kırdı. Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran Galatasaray, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu. Söz konusu sezonda 33 maç kazanan Buruk'un öğrencileri, aynı zamanda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet alan takım ünvanını elde etti.

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

ÜST ÜSTE MAÇ KAZANMA REKORU DA ELİNDE

Okan Buruk, teknik direktörlük yaptığı dönemde sarı-kırmızılılarla lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu kırdı. 2023-2024 sezonunda Süper Lig'in 20-36. haftalarında 17 müsabakadan galibiyetle ayrılan Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu rekorun sahibi oldu.

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

17 MAÇLIK DIŞ SAHA GALİBİYET REKORU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor. Buruk'un öğrencileri, 2023-2024 sezonunun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

50 DIŞ SAHA GALİBİYETİNE EN HIZLI ULAŞAN İSİM

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu. Ligdeki 64. deplasman maçında 50. galibiyetini alan Buruk, bu sayıya en hızlı ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti. Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK ADAM

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı. 2024-2025 sezonunda ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı. Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

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