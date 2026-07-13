5 dönemdir Şirvan Belediye Başkanlığını sürdüren Necat Cellek hayatını kaybetti

Siirt’in Şirvan ilçesinde 2004 yılından bu yana aralıksız olarak belediye başkanlığı görevini yürüten AK Parti'li Necat Cellek (60), bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi. 22 yıldır ilçenin belediye başkanlığını üstlenen Cellek'in vefatı, yakınları ve siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı.

SİYASİ HAYATI 1994 YILINDA BAŞLAMIŞTI

1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde dünyaya gelen Necat Cellek, ilk öğrenimini doğduğu ilçede, ortaokul ve lise eğitimini ise Siirt merkezde tamamladı. Siyasete ilk adımını 1994 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak atan Cellek, ardından 1999-2000 yılları arasında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

ÜST ÜSTE 5 DÖNEM SEÇİLMİŞTİ

Şirvan halkının güvenini kazanarak ilçede iz bırakan Necat Cellek, AK Parti bünyesinde girdiği 2004, 2009, 2014, 2019 ve son olarak 2024 yerel seçimlerinde üst üste 5 dönem boyunca Şirvan Belediye Başkanı seçilerek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Vefatıyla ilçeyi yasa boğan 60 yaşındaki belediye başkanı, evli ve 10 çocuk babasıydı.