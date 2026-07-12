Annesinin Evi Ateşe Veren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Annesinin Evi Ateşe Veren Şüpheli Yakalandı

Annesinin Evi Ateşe Veren Şüpheli Yakalandı
12.07.2026 23:03
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Bağcılar'da annesinden para alamayan H.Ç., evi ateşe verip kaçtı, ardından yakalandı.

BAĞCILAR'da annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçtığı öne sürülen H.Ç.(20), polis ekipleri tarafından yakalandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. Yapılan incelemelerde şüpheli H.Ç.'nin 'Kundaklama', 'Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 2 ayrı yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Fatih Mahallesi 1765 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. İddiaya göre H.Ç., annesi S.Ç.'den para istedi. Annesinin para vermemesi üzerine çıkan tartışmada H.Ç., annesinin yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

2 AYRI YAKALAMA KARARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde H.Ç.'nin 'Kundaklama', 'Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 2 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Bağcılar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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