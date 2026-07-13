Katar Eski Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı, tabutunu oğlu omuzladı - Son Dakika
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Katar Eski Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı, tabutunu oğlu omuzladı

13.07.2026 01:04
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Katar’ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 4 günlük milli yas ilan edilmesine neden olan vefatın ardından, Doha'daki İmam Muhammed Bin Abdulvahhab Camii'nde cenaze namazı kılındı. "Baba Emir" olarak anılan Şeyh Hamad'ın tabutunu oğlu Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani omuzlarken, eski Emir 2012'de Gazze kuşatmasını delerek bölgeyi ziyaret eden tek Arap lider olarak İslam dünyasında derin izler bırakmıştı.

Katar'ın eski emiri, mevcut Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında hayatını kaybetti. "Baba Emir" olarak anılan Şeyh Hamad'ın vefatının ardından ülkede 4 günlük milli yas ilan edildi.

Katar Eski Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı, tabutunu oğlu omuzladı

TABUTUNU OĞLU KATAR EMİRİ TAŞIDI

Hayatını kaybeden eski Emir için Doha'da bulunan İmam Muhammed Bin Abdulvahhab Camii'nde yoğun bir katılımla cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, "Baba Emir" Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin tabutunu omuzlayanlar arasında oğlu Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani de yer aldı.

Katar Eski Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı, tabutunu oğlu omuzladı

GAZZE KUŞATMASINI DELEN TEK ARAP LİDERDİ

Vefatıyla İslam dünyasını yasa boğan Şeyh Hamad, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'ndan (Nakse) sonra Gazze Şeridi'ni ziyaret eden ilk ve tek Arap lider olarak tarihe geçmişti. 2012 yılında Gazze Şeridi kuşatmasının en ağır olduğu dönemde bölgeye kritik bir ziyaret gerçekleştiren eski Emir, burada Katar fonlarıyla yürütülen birçok altyapı ve konut projesinin temelini atmıştı.

Katar Eski Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı, tabutunu oğlu omuzladı

Katar, Şeyh Hamad'ın attığı bu adımların ardından Gazze'nin yeniden imarında başrolü oynadı. Özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan en stratejik ana arterlerden Selahaddin Caddesi ve Deniz Caddesi gibi dev projeler, "Baba Emir" Şeyh Hamad'ın başlattığı bu kalkınma hamlesinin en önemli eserleri arasında yer alıyor.

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Son Dakika Katar Katar Eski Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı, tabutunu oğlu omuzladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katar Eski Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı, tabutunu oğlu omuzladı - Son Dakika
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