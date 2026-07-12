Dursun Özbek\'in Osimhen\'e verdiği söz ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen arasında geçen gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı.

OSIMHEN VE ÖZBEK ARASINDA ÖZEL GÖRÜŞME

Gazeteci Levent Tüzemen'in iddiasına göre; Takımdaki geleceği merak edilen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, başkan Dursun Özbek ve kurmaylarıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

OSIMHEN GARANTİ İSTEDİ

Yapılan bu kritik toplantıda Osimhen’in yönetimden gelecek sezona dair garanti istediği, Başkan Dursun Özbek'in de golcü oyuncuya, "Önümüzdeki sezon çok daha güçlü, çok daha iyi bir takım kuracağız" diyerek iddialı bir kadro sözü verdiği öğrenildi.

BİLGİ SIZDIRANLARA CEZA KAPIDA

Tüzemen ayrıca, Dursun Özbek'in yönetim kurulu toplantısında kurmaylarına transfer operasyonları konusunda çok sert uyarılarda bulunduğunu aktardı. Görüşmelerin tamamen gizli yürütülmesini isteyen Özbek’in, yöneticilere "Eğer yürüttüğümüz transfer çalışmalarında isimler dışarı sızarsa, bu duruma sebep olanlara büyük sıkıntı yaratırım" diyerek kesin bir talimat verdiği belirtildi.