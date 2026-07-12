Narin Güran'ın ailesi yeniden yargılama talep etti, anneanne acıya dayanamadı - Son Dakika
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Narin Güran'ın ailesi yeniden yargılama talep etti, anneanne acıya dayanamadı

12.07.2026 23:31
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Diyarbakır'da katledilen Narin Güran davasında hüküm giyen aile üyelerinin yakınları, "Narin için adalet" talebiyle Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ın suçsuz olduğunu savunan aile, cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürerek yeniden yargılama talep etti. Eylem sırasında kızının evlat katili ilan edilmesine feryat eden anneanne ise meydanda fenalık geçirdi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ın yakınları, yargı kararını protesto etmek amacıyla Ankara Ulus Meydanı’nda toplandı. Ellerinde "Güran Ailesine Özgürlük" ve "Katil Nevzat Bahtiyar" yazılı dövizler taşıyan aile üyeleri, haklarında hüküm verilen isimlerin suçsuz olduğunu savunarak davanın yeniden görülmesini talep etti.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, cinayetin tek failinin cesedi dere yatağına gizlediğini itiraf eden diğer sanık Nevzat Bahtiyar olduğu iddia edildi. Aile sözcüleri, adaletin yerini bulması için yargılama sürecinin eksiklikler giderilerek baştan ele alınması gerektiğini öne sürdü.

ACIYA DAYANAMAYAN ANNEANNE MEYDANDA FENALIK GEÇİRDİ

Açıklama sırasında gerginlik ve duygusal anlar en üst seviyeye tırmandı. Katledilen Narin Güran’ın anneannesi, kızının (Yüksel Güran) kendi evladının katili olarak ilan edilmesine feryat ederek tepki gösterdi. Kürtçe ağıtlar yakarak torununun fotoğrafının bulunduğu afişin önünde diz çöken yaşlı kadın, meydandakilere duygusal anlar yaşattı.

Kızının ve torunlarının suçsuz olduğunu haykıran yaşlı kadın, yaşadığı büyük acı ve strese daha fazla dayanamayarak basın açıklamasının ortasında fenalık geçirdi. 

Çevredeki aile yakınları ve basın mensuplarının müdahale ettiği yaşlı kadına ilk yardım uygulanırken, meydandaki protesto eylemi adalet çağrılarıyla son buldu. Güran ailesi, hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Narin Güran, Diyarbakır, Türkiye, Ankara, Güncel, Ulus, Son Dakika

Son Dakika Narin Güran Narin Güran'ın ailesi yeniden yargılama talep etti, anneanne acıya dayanamadı - Son Dakika

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