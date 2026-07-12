Filenin Sultanları\'nın VNL çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerindeki rakibi Kanada oldu.

SULTANLARIMIZIN RAKİBİ KANADA

Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

VNL Final Etabı'nın diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti. Öte yandan normal sezonu son sırada tamamlayan Bulgaristan, VNL'ye veda etti. Bulgaristan'ın yerine 2027 VNL'de, bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler arasında FIVB dünya sıralamasında en üst sırada bulunan milli takım yer alacak.