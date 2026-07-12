Konyaspor\'un rakibi Hull City

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Slovenya’da gerçekleştirdiği yurt dışı kampında karşılaşacağı rakipler belli oldu.

HULL CITY İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Yeşil-beyazlıların 11 Temmuz'da başladığı ve 30 Temmuz'a dek sürecek bu kamptaki en dikkat çeken rakibi ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig’in yeni ekibi Hull City oldu. Play-off turlarını başarıyla geçerek İngiltere Premier Ligi’ne yükselen Hull City, Slovenya kampında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki ekibi karşı karşıya getirecek olan mücadele 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da oynanacak.

Konyaspor’un hazırlık kampı boyunca oynayacağı tüm maçların programı ise şu şekilde: