Süper Lig ekibi Samsunspor'da görev aldığı süreçte adından söz ettiren Alman teknik direktör Thomas Reis'ın yeni takımı resmiyet kazandı. 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Bulgaristan’ın köklü kulüplerinden Ludogorets Razgrad ile el sıkıştı.
Bulgar ekibi, takımın teknik direktörlük koltuğuna Thomas Reis'ın getirildiğini resmen duyurdu. Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi elemelerinde boy gösterecek olan Ludogorets, Alman teknik adama hoş geldin diyerek başarılar diledi.
2024-2026 yılları arasında Samsunspor'un başında görev yapan Thomas Reis, Karadeniz temsilcisiyle toplam 72 resmi karşılaşmaya çıkmıştı. Tecrübeli teknik adam, bu maçlarda yakaladığı 1.63 puan ortalamasıyla dikkat çeken bir istatistiğe imza atmıştı.
Son Dakika › Spor › Samsun'dan omuzlarda gönderilen Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?