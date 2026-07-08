Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.

"'BİZ YENİÇERİLERİNİZİ TANIRIZ' DEDİLER"

Sorular arasında en dikkat çekenlerden biri gazeteci Sinan Burhan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehter marşı ve yeniçeriler eşliğinde karşılanmasını nasıl değerlendirdiklerine yönelik soruyu gülerek karşıladı.

Erdoğan, daha sonrasında da, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken 'gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın salonda kahkahalara neden olan yanıtı aynı zamanda yoğun alkış da aldı.