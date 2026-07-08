Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

08.07.2026 21:07
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Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de mehter marşı ve yeniçerilerle karşılanan NATO liderlerinin durumu övgüyle karşıladıklarını belirterek, "Tokalaşırken 'gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler" ifadelerini kullandı.

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.

"'BİZ YENİÇERİLERİNİZİ TANIRIZ' DEDİLER" 

Sorular arasında en dikkat çekenlerden biri gazeteci Sinan Burhan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehter marşı ve yeniçeriler eşliğinde karşılanmasını nasıl değerlendirdiklerine yönelik soruyu gülerek karşıladı.

Erdoğan, daha sonrasında da, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken 'gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın salonda kahkahalara neden olan yanıtı aynı zamanda yoğun alkış da aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel, Gündem, Nato, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mesut mesut:
    sık sık yiyorz niz meydan senin hayatın yalan 5 13 Yanıtla
  • Taner Barker Taner Barker:
    beğenmiyor olabilirsiniz herkesin görüşüne saygım var Saygı duyuyorum ama ben kendi adıma konuşabilirim bunu bugüne kadar söyleyebilen bir Cumhurbaşkanı veya Başbakan Ben daha hatırlamıyorum 10 3 Yanıtla
    Anazarbus Anazarbus :
    tabi 2000 doğumlular Türkeş i Ecevit i falan bilmez 1 1
  • Era Era:
    Nasılsa buna inanıp alkış tutacak bir kesim var. Atalarımız yeniçeri ve mehter marşı ile düşmanı kucaklamiyor, kovuyordu sen yanlış bişeyler yapıyor olabilir misin acaba? 8 2 Yanıtla
  • John Wick John Wick:
    anazarbus şu clintonun karşısında el pençe divan duran Ecevit mi 3 0 Yanıtla
  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    Osmanlı Türk değil Yeniçerileri neden övüyorsun Türk değilsen başka 0 0 Yanıtla
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