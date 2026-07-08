Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Küresel güvenliğin masaya yatırıldığı başkentteki kritik NATO Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşine az rastlanır sertlikteki açıklamalarıyla sarsıldı. İttifak içindeki mali yükümlülükler ve sorumluluk paylaşımı üzerinden bazı müttefiklere yüklenen Trump, en sert tepkisini İspanya'ya yöneltti.

"İSPANYA UMUTSUZ VAKA, KÖTÜ BİR ORTAK"

Zirve kapsamında yaptığı konuşmada İspanya'nın ittifak içindeki pozisyonunu ve mali katkılarını ağır bir dille eleştiren Trump, Madrid yönetimini sert sözlerle hedef aldı. ABD Başkanı'nın gündeme bomba gibi düşen sözleri şu şekilde oldu:

"İspanya umutsuz bir vaka. NATO'da kötü bir ortak. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onları artık sırtımızda taşımamalıyız. İspanya'dan hiç memnun değilim."

TİCARETİ KESME TEHDİDİ

Eleştirilerinin dozunu artırarak konuyu ekonomik ve ticari ilişkilere taşıyan Trump, İspanya ile ticari bağları koparma tehdidinde bulundu. Diğer müttefiklerin sorumluluk aldığını ancak İspanya'nın ödemelerini yapmadığını savunan Trump, ambargo sinyali vererek şu ifadeleri kullandı:

"İspanya ile ticareti hemen keseceğim, konuşmayacağım bile. Çünkü herkes sorumluluk alıyor, elini taşın altına koyuyor ama İspanya para bile ödemiyor. Ama şimdi 'sizinle ticaret yapmak istiyoruz, bize ticaret yollarını açın' diyecekler ama hiçbir şekilde onlarla ticaret yapmayacağız. Bize adil davranılmadı."