Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor - Son Dakika
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Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor

08.07.2026 13:18
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Ankara’da düzenlenen tarihi 36. NATO Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde, müttefik ülke liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki her adımı dünya basını ve sosyal medya tarafından mercek altına alınıyor. Dün akşam Beştepe'ye gelişinde mehter takımının "Ceddin Deden" marşıyla karşılanması uzun süre konuşulan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün de zirve alanındaki kasılarak yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti.

Ankara’da düzenlenen tarihi 36. NATO Zirvesi’nin ikinci gününde, liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelişi basın tarafından dikkatle takip edildi. Dün akşam Beştepe'ye gelişinde mehter takımı ve "Ceddin Deden" marşıyla karşılanması uzun süre konuşulan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün zirve alanındaki yürüyüşü dikkat çekti.

DÜNKÜ MEHTERLİ KARŞILAMA VİRAL OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın dün akşam NATO liderleri onuruna Külliye'de verdiği akşam yemeği öncesinde sıradışı anlar yaşanmıştı. Liderleri protokol kapısında karşılayan mehter takımının, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşinin alana girdiği esnada "Ceddin Deden" marşını çalması sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmişti.

BUGÜN DE KÜLLİYE'DEKİ YÜRÜYÜŞÜ MERCEK ALTINDA

Dün akşam yaşanan bu çok konuşulan karşılama töreninin ardından, Miçotakis’in bugün NATO Zirvesi oturumları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geldiği anlardaki beden dili ve yürüyüşü dikkat çekti.

KASILARAK YÜRÜYÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Zirve alanındaki basın mensupları ve katılımcıların kameralarına yansıyan görüntülerde, Yunan Başbakanı'nın Külliye'de kasılarak yürüdüğü görüldü.

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Son Dakika Gündem Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa çamlıbel mustafa çamlıbel:
    beli ağrıyordur bende de var 1 0 Yanıtla
  • Hasan Keleş Hasan Keleş:
    şaban gibi yürüyor ya la 0 0 Yanıtla
  • halil tepe halil tepe:
    ne yaylana yaylana yürüyon yaprağam 0 0 Yanıtla
  • Kaplan Avda Kaplan Avda:
    geçmiş olsun bi baktır 0 0 Yanıtla
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