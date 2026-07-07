Macar Başbakanı Magyar'dan İstanbul ve İzmit ziyareti - Son Dakika
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Macar Başbakanı Magyar'dan İstanbul ve İzmit ziyareti

07.07.2026 17:35  Güncelleme: 18:40
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da Sultanahmet Camisi ve Yedikule Hisarı'nı, ardından İzmit'te İmre Thököly Anı Evi'ni ziyaret etti.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Başbakan Peter Magyar, dün NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'a uğrayarak, Sultanahmet Camisi ve Yedikule Hisarı'nı gezdi. Magyar, tarihi mekanları ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Magyar'a, İstanbul programında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i, Yedikule Hisarı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Turan, "İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkanı bulduk. Kıymetli ziyaretleri dolayısıyla Sayın Başbakan'a ve Sayın Başkonsolos'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN DE İZMİT'İ ZİYARET ETTİ

Magyar, bugün ise Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki, Macar tarihinin önemli figürlerinden ve Macar milli mücadelesinin kahramanlarından İmre Thököly adına açılan İmre Thököly Anı Evi'ni ziyaret ederek, anıta çelenk bıraktı. Ziyaretine ilişkin paylaşımında Magyar, "İzmit'te Thököly İmre, kutsal savaşçı lider ve Erdel Prensi'nin anı evini ziyaret etmek ve anma çelengini bırakmak arındırıcı bir deneyimdi. Hedef Ankara'daki NATO Zirvesi. Vatan her şeyden önce" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Macar Başbakanı Magyar'dan İstanbul ve İzmit ziyareti - Son Dakika

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