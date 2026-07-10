Kuyumcu Dolandırıcılığı İddiası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ali Doğrul Sarrafiye isimli kuyumcuya altın ve para teslim ettiklerini öne süren çok sayıda vatandaş, iş yerinin kapanması ve işletme sahibine ulaşılamaması üzerine emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İddiaya göre, Ali Doğrul Sarrafiye isimli kuyumcu, vatandaşlardan "1 kilogram altın bırak, her ay 10 altın al" vaadiyle altın ve para topladı. Sisteme dahil olduklarını belirten çok sayıda kişi, iş yerinin faaliyet göstermemesi ve işletme sahibine ulaşılamaması üzerine emanet ettikleri altın ve paraları geri alamadıklarını ifade etti.

Mağdurlar savcılığa ve emniyete başvurdu

Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, emniyet birimleri ile Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. Olayın ardından çok sayıda kişinin ifade verdiği, mağdur sayısının ise her geçen gün arttığı öğrenildi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, mağduriyetin boyutu ile iddiaların doğruluğunun yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

"22 Nisan'dan bu yana altınlarımızın karşılığını alamadık"

Olayın mağdurlarından Dr. Hande Çetindağ Kahya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. 22 Nisan 2026 tarihinde ev almak üzere biriktirdiğimiz altınlarımızı bozdurmak için Ali Doğrul'a getirdik. Ali Doğrul kendisinin henüz o kadar nakdinin olmadığını söyledi. '2-3 gün sonra gelin, TL olarak altınlarınızın karşılığını size teslim edeceğim' dedi. 2-3 gün sonra geldiğimizde parayı temin edemediğini, ertesi gün gelmemiz gerektiğini söyledi. Ertesi gün görüştük, yine temin edemediğini söyledi. '3-4 gün sonra gelin' dedi. 3-4 gün sonra geldik, yine temin edemedi. '2-3 gün sonra, 3-4 gün sonra' derken 22 Nisan'dan bu tarihe geldik ve biz kendisine teslim ettiğimiz altınlarımızın karşılığını hala alamadık. Zaten şu anda kendisine ulaşamıyoruz"

"Elimde senedim ve yazılı belgem var"

Kahya, altın teslimine ilişkin belgelerin elinde bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu olayı destekleyen elimde senedim ve yazılı kağıdım mevcut. Benim yetkililerden bir yardım talebim olacak. Benim gibi mağdur olan insanların mağduriyetinin giderilmesini istiyorum. Bu olayın tüm açıklığıyla gün yüzüne çıkmasını talep ediyorum. Zaten hukuki yollara başvurumuzu yaptık. Ben hukuki sürece güveniyorum ve adaletin de yerini bulacağına inanıyorum."

"Ev alacak kadar birikimimi teslim ettim"

Yaşadığı mağduriyetin büyük olduğunu ifade eden Kahya, "Yüksek miktarda bir kaybım var. Yani ev alacak kadar altınımı bozdurmak üzere getirdim. Dediğim gibi yüksek miktarda kaybım var. Bu süreç bizi hem maddi olarak hem aynı zamanda manevi olarak da çok yıprattı. Çünkü her telefon çaldığında 'Ali Doğrul mu arıyor, paralarımı alabilecek miyim, ne zaman alacağım?' diye bekledik. '3 gün, 5 gün' derken dediğim gibi hem maddi olarak hem manevi olarak bizim için çok yıpratıcı bir süreç geçti. Daha önce de geldim, kuyumcu dükkanı kapalıydı. Zaten şu an kendisine de ulaşamıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ