Özgür Özel'in korumasından gazetecilere iki kez müdahale - Son Dakika
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Özgür Özel'in korumasından gazetecilere iki kez müdahale

07.07.2026 16:57
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir programlarında görevli koruma, önce grup toplantısında ardından esnaf ziyaretinde basın mensuplarına fiziksel müdahalede bulundu. Gazetecilerin tepkisine neden olan olaylar gerginliğe yol açtı.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir programlarında görevli olan aynı koruma görevlisi, önce grup toplantısında, ardından ise Hamamyolu'ndaki esnaf ziyaretinde basın mensuplarına yönelik fiziki müdahalede bulundu.

Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında, resmi protokol akışı esnasında basın mensupları ile koruma ekibi karşı karşıya gelmişti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneden inmeye çalışan gazetecilerin engellenmesi ve genel başkanın korumasının bir basın mensubuna yönelik fiziksel müdahalesi salonda tepki çekmişti. Yaşanan bu hadisenin ardından programın sonraki durağında da benzer görüntüler kaydedildi. Grup toplantısında yaşanan bu gerginliğin ardından Özgür Özel, programına Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek devam etti. Burada da Özel'i takip eden ve görüntü alan basın mensupları, aynı koruma görevlisinin ikinci kez sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Gazetecileri iterek ve fiziksel olarak engelleyerek görevlerini yapmalarına mani olan aynı koruma, alandaki diğer basın mensuplarının ve vatandaşların büyük tepkisini çekti. Eskişehirli gazetecilerin mesleklerini icra ederken aynı kişi tarafından üst üste iki kez hedef alınması salonda ve sahada gergin anlara sahne oldu.

Bu arada Özel, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmanın bir bölümünde "Bizim 19 Mart'tan beri 116 tane mitingi yaptık. Bizim mitinglerin ortak özelliği şu. Bir kişinin cüzdanı çalınmadı, 2 kişi birbiri ile kavga etmedi, biz böyle güzel insanlarla birlikteyiz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özgür Özel'in korumasından gazetecilere iki kez müdahale - Son Dakika

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