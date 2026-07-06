Ordu\'da Tır Çarpması: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karabulut (74) yaya kaldırımından caddeye yöneldiği sırada İ.A. (24) idaresindeki 52 AFA 006 plakalı tırın çarpması sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tırın altından çıkarılan Karabulut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karabulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü İ.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU