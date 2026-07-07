Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Caine, Onur Kıtası'nı selamladı. Bayraktaroğlu ile Caine, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu ve Caine Ankara'da Görüştü - Son Dakika
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