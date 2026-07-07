Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak - Son Dakika
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Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

07.07.2026 16:06
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NATO zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'deki ortak basın toplantısında CAATSA yaptırımları ile ilgili Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı. Gazetecilerin sorusuna Trump, "CAATSA yaptırımları kalkacak. Zamanı geldi. Dostlarımı yaptırımlarla boğmak istemiyorum." dedi.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Beştepe'deki törenden sonra heyetler arası görüşmeye geçen iki lider daha öncesinde basın toplantısında konuştu.

TRUMP: DOSTLARIMIZI YAPTIRIMLARLA BOĞMAK İSTEMİYORUM

Beştepe'deki basın toplantısında Trump, basın mensuplarının CAATSA yaptırımları ile ilgili sorusuna net yanıt verdi. Trump, "CAATSA yaptırımları kalkacak. Zamanı geldi. Dostlarımı yaptırımlarla boğmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump şunları söyledi: "Marco Rubio, ve tüm arkadaşlarımla çalışıyoruz. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yaptırım uygulanacak bir sürü insan var.

F-35 konusu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık aynı zamanda Türkiye. Üzerine düşündüğümüz konu. Dünyanın en iyi uçağı F35 ve bunu düşüneceğiz."

Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

CAATSA YAPTIRIMLARI NELERDİR?

2 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA), ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar öngörüyor. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alarak F-35 projesinden çıkartmış ve CAATSA yaptırımlarına tabi tutmuştu.

Trump, Türkiye’nin S-400’leri satın almasının ardından CAATSA yaptırımlarının hemen uygulanmasını engellemiş fakat başkanlık seçimleri öncesi baskı altında olduğu için Aralık 2020’de bu kararı almıştı. CAATSA yaptırımları da hâlâ yürürlükte.

Yasanın 231. maddesinde, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleri ile ya da bunlar adına çalışan kişi ve kurumlar ile önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını” öngörülüyor. Türkiye’ye de Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulanmasının gerekçesi bu madde. 

Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

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Son Dakika Güncel Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yahya Turan Yahya Turan:
    bakalım bu çekler karşılığında ne vericez 2 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Karşiliğinda verilen tavizler gizli 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi hani dünya beşten büyüktü ? hani biz kimseye boyun egmiyordul 0 0 Yanıtla
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