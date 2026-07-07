Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz - Son Dakika
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Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz

07.07.2026 12:59
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Rusya'ya yönelik açıklamaların "oldukça çatışmacı" nitelikte olduğunu söyledi. Peskov, Kremlin'in zirveden gelecek tüm bilgi ve haberleri yakından takip edeceğini belirtti.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dünya gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alırken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO zirvesi öncesinde Rusya'ya yönelik yapılan açıklamaların sert bir üslup taşıdığını ifade etti.

"AÇIKLAMALAR OLDUKÇA ÇATIŞMACI"

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Peskov, NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında Rusya hakkında yapılan açıklamaların "oldukça çatışmacı nitelikte" olduğunu söyledi.

Peskov'un açıklamaları, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması, caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi ve Rusya'ya karşı izlenecek stratejinin zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer aldığı bir dönemde geldi.

Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

ANKARA'DAKİ ZİRVE YAKINDAN İZLENİYOR

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus yönetiminin Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden gelecek tüm bilgi ve haberleri yakından takip edeceğini belirtti.

Ankara'daki zirvede NATO liderlerinin ittifakın güvenlik politikaları, savunma sanayii iş birlikleri, Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlığı ele alması bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • E SMNC E SMNC:
    Putin adam gibi adamdır.. 0 1 Yanıtla
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