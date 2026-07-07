Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi. Donald Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. İki lider daha sonra Beştepe'deki törene katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki lider daha sonra ikili görüşmeye geçti.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Yaklaşık 1,5 saat görüşen iki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da yer aldı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR"

Gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan dostluğuna değinen Trump, karşılamadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi;

Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Havaalanında bizi karşıladı. Ve benim ismimi taşıyan bir bina da var; bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük. Kendisi harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu, oldukça iyi ilişkilerimiz var.

"TÜRKİYE ASKERİ ANLAMDA ÇOK KUVVETLİ BİR ÜLKE"

Türkiye’nin savunma sanayii ve askeri kapasitesini takdir eden Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın yönetiminde Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor; ekipmanları, askerleri harika. Ve güzel olan tarafı şu ki; Türkiye ile ilişkilerimiz gerçekten övgüye layık ve bizim de ilişkilerimiz gerçekten bugüne kadar hep güzel gitti. Sayın Cumhurbaşkanı’na çok büyük bir saygı duyuyorum. Ve her iki ülkenin de faydasına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin gündemine ilişkin de bilgi veren Trump, "Bugün ticaretten bahsedeceğiz, başka şeylerden de bahsedeceğiz. Askeriyeden bahsedeceğiz, birçok farklı konu, belki İran'ı da muhtemelen ele alacağız. İran'ın ordusunu tamamen kullanılmaz hale getirdik, nükleer silahları olmayacak. Türkiye ile gayet güzel ticaret yapıyoruz; biz güzel şeyler yapıyoruz, onlar güzel şeyler yapıyor ve bunları karşılıklı olarak ticaret ediyoruz. Sadece şunu söylemek isterim; sizinle olmak büyük bir şeref, büyük bir onur. Çok güzel toplantılar, çok güzel akşam yemekleri, çok güzel yiyecekler... Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız da. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı." diye konuştu.

F-35 SORUSUNA AÇIK KAPI BIRAKTI

Bir gazetecinin F-35 satışına ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, Türkiye’nin güvenilir bir ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti;

Bu bizim vereceğimiz bir karar. Çok iyi ilişkilerimiz var. Size şunu söyleyebilirim; burada oturan insanlar da dahil, neden böyle yaptığımızı merak ediyorlar. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye çok uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu, birçoğundan da daha sadık bir müttefik oldu. F-35'ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu konuyu konuşacağız.

Bizim ilişkilerimizin neden bu kadar özel olduğunu biliyorsunuz; bazı insanlar biliyor, bazı insanlar bilmiyor. Kendisi gibi çok zorlu bir şahsiyet... Diğer tarafta da oldukça zayıf ve hastalıklı insanlar var, onlara zaten kimse saygı duymuyor. İlk tanıştığımız andan itibaren çok iyi anlaştık. Pastör Brunson’ı hatırlıyorsunuz; o çok büyük bir olaydı, oldukça travmatikti. Normalde çok uzun süren bir hapis cezası vardı, kendisinin masum olduğunu düşünüyorduk. Diğer insanlar aradı ama ben de aradım ve kendisinin hemen serbest bırakılmasını sağladı. Bunu hiçbir zaman için unutmayacağız. Pastör Brunson çok iyi birisidir.

Yani her zaman için bizim ilişkimiz işe yaradı, en başından bu yana, ilk andan itibaren bu hep böyle oldu. Daha önce de söyledim bunu; bu bir kimya, aramızda uyuşan bir kimya var. Eğer kimyamız uyuşmasaydı ben bunu size söylerdim zaten, biriyle kimyamın uyuşmadığını.

"CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRACAĞIZ"

(CAATSA yaptırımları) Bu müeyyideleri kaldıracağız. Bunu söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı vaktini harcamasın bu soruyu cevaplamakla, ben doğrudan söylüyorum; çok yakın konuşuyoruz. Marco Rubio da burada, Dışişleri Bakanımız; Scott Bessent da burada, Pete de burada, herkes burada. Bu ambargoları, bu müeyyideleri kaldırıyoruz artık vakti geldi. Biz dostlarımızın müeyyideli (ambargolu) olmasını istemiyoruz, bu çok basit. Biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz.