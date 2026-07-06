Diyarbakır'da Kuyudan Ölü Çıkarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kuyudan Ölü Çıkarıldı

Diyarbakır\'da Kuyudan Ölü Çıkarıldı
06.07.2026 20:18
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Çermik'te su kuyusunda Cuma Aslan'ın cesedi bulundu, otopsi için hastane morguna sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde Cuma Aslan (55), su kuyusunda ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Çermik ilçesi kırsal Akçörten Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyuda bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kişinin Cuma Aslan olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aslan'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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