Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Gazeteci Barış Pehlivan\'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
06.07.2026 21:37
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Gazeteci Barış Pehlivan'ın adı, taciz iddialarına karıştı. Eski sevgilisi, ayrılığın ardından Pehlivan'ın peşini bırakmadığı, sosyal medya hesaplarına sızmaya çalıştığı ve özel telefon numarasını başka kadınlara dağıttığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisi, ayrılık sonrasında kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla ünlü gazeteci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

"AYRILDIKTAN SONRA YENİDEN BARIŞMAK İSTEDİ"

B.A. isimli kadının 28 Kasım 2025 tarihinde savcılığa verdiği ifadeye göre, çift Ekim 2023'te ayrıldıktan sonra, Barış Pehlivan ayrılığı bir türlü kabullenemedi. İddiaya göre Barış Pehlivan sürekli farklı hatlardan B.A.yı arayarak ilişkiye yeniden başlamak istediğini söyledi. 

"BARIŞ PEHLİVAN NUMARAMI BAŞKA KADINLARA VERDİ" İDDİASI

B.A. bu talebi reddederken, e-posta hesabı kullanılarak Instagram hesabına sızılmaya çalışıldı. B.A.'nın iddiaları bununla sınırlı kalmadı. B.A., telefon numarasının Barış Pehlivan tarafından tanımadığı başka kadınlara dağıtıldığı ve söz konusu kadınlardan mesajlar geldiğini öne sürdü. 

PEHLİVAN, TELEFONUN ŞİFRESİNİ SAVCILIĞA VERMEDİ

Pehlivan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi, Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu" ısrarlı takip" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla işlem başlattı. Cep telefonuna el koyulan Pehlivan, şifreyi ise vermedi. 

SORUŞTURMA SONUÇSUZ KALDI

Telefon incelenemeyince yeterli delile ulaşılamadı. 6 aylık şikayet süresi dolduğu ve yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Barış Pehlivan, Sosyal Medya, Cep Telefonu, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Barış Pehlivan Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden 'taciz' iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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