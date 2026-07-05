Kuşadası'nda Kuvvetli Rüzgar, 4 Can Aldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kuvvetli Rüzgar, 4 Can Aldı

05.07.2026 23:03
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Kuşadası'nda etkili rüzgar ve dalgalar 20 kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine, 4 kişinin ölmesine neden oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar, denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İlçede gün boyunca 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Kuşadası'nda saatte yaklaşık 23 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle oluşan kuvvetli akıntı ve yüksek dalgalar, denize giren çok sayıda kişiyi zor durumda bıraktı. En yoğun olayların yaşandığı Sevgi Plajı'nda yaklaşık 1 saat içerisinde 20 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarlar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması ve çevredeki vatandaşların desteğiyle 16 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'dan tatil için Kuşadası'na geldiği öğrenilen öğretmen İlkay Ümit Özcan (54), denizden çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı saatlerde dev dalgalar arasında mahsur kalan Dursun Marmara (79) da vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Marmara, ambulansla kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, gün içerisinde Kuşadası'nın farklı noktalarında meydana gelen diğer boğulma vakalarıyla birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Kuşadası, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Kuvvetli Rüzgar, 4 Can Aldı - Son Dakika

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