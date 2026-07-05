Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu - Son Dakika
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Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu

Umman Denizi\'nde kaybolan ABD\'li askeri arama çalışmaları durduruldu
05.07.2026 18:49
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Umman Denizi'nde 1 Temmuz'da meydana gelen askeri helikopter kazasının ardından kaybolan ABD askerini arama çalışmaları durduruldu. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, 14 bin mil karelik alanda yürütülen operasyonun sonlandırıldığını, kazada kurtarılamayan 1 personelin izine rastlanamadığını bildirdi.

ABD Donanması, 1 Temmuz'da Umman Denizi'ne acil iniş yapan askeri helikopterin ardından başlatılan ve o tarihten bu yana haber alınamayan 1 mürettebatı arama çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

14 BİN MİL KAREDEN BÜYÜK ALAN TARANDI

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Donanması ve ABD Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen "yoğun ve kapsamlı" arama faaliyetlerinin sonuçsuz kaldığı belirtilerek, "102 saati aşkın bir süre boyunca 14 bin mil kareden büyük bir alanda yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

4 MÜRETTEBATTAN 3'Ü KURTARILDI

Olay, ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisinde konuşlu MH-60S "Sea Hawk" tipi askeri helikopterin Umman Denizi'ne "acil su inişi" yapmasıyla meydana gelmişti. Düşen helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ü kısa sürede kurtarılırken, denizde kaybolan 1 personel için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

SALDIRI BULGUSUNA RASTLANMADI

Yapılan ilk incelemelerde, askeri helikopterin herhangi bir dış saldırı ya da düşmanca unsur nedeniyle düştüğüne yönelik bir delil bulunmadığı kaydedildi. Olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan idari ve teknik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi, Denizcilik, Helikopter, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu - Son Dakika

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