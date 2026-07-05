Anlaşıldı! Amedspor\'a Kosovalı milli stoper

Süper Lig'e iddialı bir kadroyla giriş yapmayı amaçlayan Amedspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

AMEDSPOR'A KOSOVALI MİLLİ STOPER

Yeşil-kırmızılı ekibin transfer dönemindeki en dikkat çekici hamlelerinden biri Kosova Milli Takımı'nın deneyimli savunma oyuncusu Lumbardh Dellova oldu. Diyarbakır temsilcisinin, CSKA Sofya forması giyen başarılı stoperle el sıkıştığı ve transferin birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

KOSOVALI SAYISI ARTIYOR

Lumbardh Dellova’nın takıma katılmasıyla birlikte Amedspor’daki Kosovalı oyuncu sayısı da üçe çıkmış olacak. Daha önce renklerine bağladığı Florent Hasani ve Ermal Krasniqi'nin ardından Dellova'yı da kadrosuna katan Amedspor'da, teknik direktör Besnik Hasi'nin Balkan kökenli futbolculara verdiği önem bu transferle bir kez daha ön plana çıktı.

DELLOVA KİMDİR?

31 Ocak 1999 doğumlu ve 1,87 metre boyundaki Lumbardh Dellova, kariyerine kendi ülkesinde KF Dukagjini ve KF Ballkani takımlarında başladı. Gösterdiği başarılı grafiğin ardından Hırvatistan'ın NK Osijek ekibine transfer olarak Avrupa deneyimi kazandı. Asıl pozisyonu stoper olan Kosovalı oyuncu, savunmanın yanı sıra ön libero mevkiinde de görev alabiliyor. Physical gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadan oyun kurma becerisiyle tanınan Dellova, Kosova Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyiyor.