ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı - Son Dakika
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ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı

ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA\'dan FIFA\'ya çok sert uyarı
06.07.2026 13:15
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FIFA'nın ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını askıya alarak Belçika maçında oynamasına izin vermesi, UEFA'nın sert tepkisini çekti. UEFA, kararın futbolun adil ve dürüst rekabet ilkesini zedelediğini savunarak, otomatik kırmızı kart cezalarının turnuva sırasında istisnaya tabi tutulmasının emsal oluşturacağını ve oyunun güvenilirliğine zarar vereceğini belirtti.

ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un, Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı karta rağmen Dünya Kupası son 16 turundaki Belçika karşılaşmasında forma giyebilmesinin önü açıldı.

FIFA'nın Balogun'a verilen otomatik bir maçlık cezayı bir yıl süreyle askıya alması üzerine UEFA'dan sert açıklama geldi.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI"

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kararın futbolun temel ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Açıklamada, kırmızı kart sonrası uygulanan bir maçlık otomatik cezanın askıya alınmasının "kırmızı çizgiyi aştığı" belirtilerek, futbolun adil, dürüst ve şeffaf rekabet kurallarına dayandığı vurgulandı.

"BU KEYFİ BİR SEÇENEK DEĞİL"

UEFA, kırmızı kart sonrası en az bir maçlık otomatik cezanın yönetmeliklerde yer alan temel bir ilke olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu cezanın keyfi şekilde uygulanabilecek bir seçenek olmadığı ve özellikle turnuva devam ederken istisnaya tabi tutulamayacağı ifade edildi.

ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
Folarin Balogun

"OYUNUN BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKEYE GİRER"

UEFA, kuralların kesinliğinin korunmaması halinde futbolun güvenilirliğinin zarar göreceğini savundu.

Kararın devam eden turnuva için emsal oluşturabileceği belirtilerek, benzer durumlarda eşit muamele taleplerinin gündeme geleceği ve bunun da yarışmaya zarar vereceği kaydedildi.

"EMSALSİZ, ANLAŞILMAZ VE HAKSIZ"

UEFA açıklamasında, FIFA'nın kararına duyulan şaşkınlık da dile getirildi.

Karar için "emsalsiz, anlaşılmaz ve haksız" ifadeleri kullanılırken, Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvada alınan kararların futbolun tamamı üzerinde sonuç doğurabileceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı - Son Dakika

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